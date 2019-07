Bus in fiamme, paura per passeggeri e autista | FOTO E' accaduto nel Fortore lungo la strada che da San Marco dei Cavoti conduce a Foiano

Momenti di paura questo pomeriggio per quattro passeggeri e l'autista di un piccolo pullman della linea Etac che si è incendiato probabilmente a cuasa di un guasto al motore. L'incidente è avvenuto lungo la strada che da San Marco dei Cavoti conduce a Foiano di Valfortore, nel territorio di Molinara. Mentre percorreva l'arteria per raggiungere l'alto Fortore, l'autista si è accorto del fumo ed ha immediatamente arrestato la marcia. L'uomo ha repentinamente aperto le porte del mezzo per far scendere i quattro passeggeri. Tutti si sono allontanati dal pullman che nel frattempo è stato avvolto dalle fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. I pompieri hanno spento il mezzo andato distrutto.

Pochi minuti prima, gli stessi vigili del fuoco avevano soccorso ad appena un chilometro di distanza un automobilista alla guida di un Fiat Fiorino finito fuori strada. Il mezzo a casa della pendenza si era ribaltato in un campo di grano. In seguito all'incidente, si era sviluppato anche un principio d'incendio prontamente domato dai pompieri.

Nessuna grave conseguenza per l'uomo uscito dall'abitacolo illeso.