Ramo pericolante su bancarelle paura alla Madonna delle Grazie I vigili del fuoco impegnati a mettere in sicurezza l'area con il taglio dei rami

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questo pomeriggio, per mettere in sicurezza un'area di Corso Dante dove è in corso la festa della Madonna delle Grazie. Sulle bancarelle allestite è caduto il folto ramo di un pino. Per fortuna nessuna conseguenza grazie alle luminarie che hanno arrestato la caduta.

Immediato l'intervento della Polizia Municipale che ha transennato la zona e quindi dei caschi rossi per la messa in sicurezza dell'area con il taglio dei rami pericolosi.