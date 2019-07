Lunga scia d'olio in centro, paura per pedoni e automobilisti FOTO |L'olio idraulico perso da qualche mezzo ha invaso corso Garibaldi, piazza Orsini e via Rummo

Una lunga e pericolosa scia di olio, probabilmente idraulico, ha invaso poco fa Corso Garibaldi – il tratto da piazza Santa Maria fino al Duomo -, piazza orsini e via Rummo. Disagi per gli automobilisti che si sono trovati ad affrontare le viscida sostanza che in più occasioni ha creato problemi per lo slittamento delle ruote. Tra i primi ad intervenire è stato un dipendente della Trotta bus, addetto al controllo della sosta, che ha immediatamente segnalato alle auto e ai conducenti di motocicli di tenere la sinistra salendo lungo l'arteria a ridosso del Duomo, e ad allertare il comando dei vigili urbani. Successivamente, sul posto sono accorsi anche i vigili urbani che hanno transennato il percorso della scia d'olio.

Circa 400 metri di strada resa impraticabile e viscida transsennata in attesa dell'arrivo delle ditte specializzate nella pulizia delle arterie da detriti ed olio. Problemi anche per gli agenti della Municipale arrivati in moto che hanno avuto non poche difficoltà per mantenere in equilibrio 'le due ruote'.

Resta da capire chi abbia provocato l'iconveniente. non si esclude possa trattarsi di un mezzo industriale come una spazzatrice o altri veicoli che dispongono di una gran quantità di olio per il funzionamento. Sull'accaduto sono ovviamente in corso gli accertamenti della polizia municipale.

Traffico in tilt in tutta la zona, peraltro interessata anche dalla festa in onore della madonna delle grazie che si concluderà questa sera.

Come si ricorderà, qualche anno fa a subire la stessa sorte era stato proprio il tratto di isola pedonale del Corso Garibaldi. In quell'occasione a perdere l'olio era stata proprio una spazzatrice dell'Asia durante le operazioni di spazzamento dell'arteria. Non è escluso che anche questa volta si possa trattare di un guasto ad un mezzo simile.

AGGIORNAMENTI

Per la sicurezza degli automobilisti gli agenti della polizia municipale sono stati costretti a limitare la circolazione in alcuni punti e in particolare di fronte al Duomo per il tempo necessario al transennamento dell'area che ora dovrà essere sottoposta a particolari trattamenti per la rimozione del liquido.