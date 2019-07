Anm Benevento: Tillo presidente, Moretti segretario Associazione magistrati, il pm ed il giudice unici candidati. Domani l'elezione

E' in programma domani l'assemblea con la quale saranno rinnovati i vertici della sezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati. Due le candidature in campo, quelle del sostituto procuratore Assunta Tillo (a destra nella foto) e del giudice Ida Moretti, che saranno probabilmente elette all'unanimità, rispettivamente, come presidente e segretario.

La dottoressa Tillo, in forza alla Procura sannita dal gennaio 2015, prenderà il posto del giudice Gerardo Giuliano, che dal 2017 ha retto l'incarico, mentre la dottoressa Moretti, giudice della Sezione civile del Tribunale, subentrerà al pm Donatella Palumbo, trasferita a Lecce.

A loro il compito, per il prossimo biennio, di guidare l'organismo di rappresentanza delle toghe sia nei rapporti interni, sia in quelli con la classe forense e le altre componenti il mondo della giustizia. Anche e soprattutto in un momento delicatissimo per la magistratura, alla prese con lo scandalo del Csm. Una vicenda sulla quale l'Anm di Benevento, in un documento licenziato lo scorso 19 giugno, ha espresso la propria “indignazione”, confidando, al contempo, “che ogni eventuale paventata riforma del sistema non venga assunta sull’onda emotiva del momento, e, soprattutto, tenga ben presente i principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, a cui si conforma la stragrande maggioranza dei magistrati”.