Olio in strada, individuati e multati i responsabili Si tratta di liquidi persi da un furgone adibito alla raccolta di oli alimentari usati e da un bus

Sono due i mezzi che ieri mattina hanno cosparso di olio Corso Garibaldi, piazza Orsini e via Rummo. Si tratta di un autobus e di un furgone adibito alla ravccolta di oli usati per le fritture alimentari. Ad identificarli sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Benevento che ieri erano intervenuti per transennare le aree interessate.

Per entrambi i responsabili è scattata la sanzione di 108 euro oltre al risarcimento dei danni causati alla sede stradale ripulita dai mezzi di Sicurezza e Ambiente.

“La perdita di olio – ha dichiarato Fioravante Bosco – è stata molto copiosa e ha interessato molte strade cittadine. L’immediato intervento della Polizia municipale – aggiunge il vice comandante – è stato decisivo al fine di evitare incidenti stradali e la caduta dei pedoni a seguito dello scivolamento che si era determinato”.