Migranti, "niente notifiche ad alcuni legali": il Pm verifica Il 25 luglio proseguirà l'udienza preliminare per i 37 imputati

Proseguirà il 25 luglio, quando il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, dopo le necessarie verifiche, interloquirà sulle eccezioni relative alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai legali di alcuni imputati, l'udienza preliminare a carico delle trentasette persone per le quali è stato chiesto il processo nell'inchiesta, condotta dalla Digos, sulla gestione di alcuni centri per migranti nel Sannio. Attenzione centrata sul consorzio Maleventum, sulle dodici strutture che ad esso facevano direttamente capo e su una tredicesima riconducibile ad una cooperativa consorziata.

A quel punto, quando la situazione sarà chiarita, il giudice potrà procedere, stabilendo, magari, uno stralcio delle posizioni interessate dai difetti di notifica, riunendole alle altre in un momento successivo. Dopo quello di luglio, un ulteriore appuntamento in aula potrebbe essere fissato per il 3 ottobre.