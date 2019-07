Rapina ad edicola-tabacchi, un'assoluzione e una condanna Raid del 2013: assolto Mirco Botticelli, 3 anni e 6 mesi a Luca Saviano, entrambi di Benevento

Un'assoluzione ed una condanna. Le ha decise questo pomeriggio il Tribunale (presidente Romano, a latere Loffredo e got Russo) al termine del processo a carico delle due persone chiamate in causa dalle indagini della polizia su una rapina compiuta sei anni fa.

L'assoluzione, per non aver commesso il fatto, è scattata per Mirco Botticelli (avvocato Antonio Leone), 26 anni, di Benevento, mentre la pena di 3 anni e 6 mesi è stata inflitta a Luca Saviano (avvocato Stefano Sessano), 27 anni, anch'egli della città.

L'episodio risaliva al 20 agosto del 2013, quando l'edicola – tabacchi dei fratelli Varrella, in via Delcogliano, era stata teatro di un raid concluso con un bottino di 300 euro. E con momenti di terrore per i clienti; un'infermiera, in particolare, era stata minacciata con un coltello alla gola.

Prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio, la requisitoria del pm Patrizia Filomena Rosa, che aveva proposto la condanna a 3 anni e 8 mesi di entrambi gli imputati, e le arringhe dei difensori. L'avvocato Leone aveva sollecitato l'assoluzione del suo assistito, mentre il collega Sessano aveva chiesto il minimo della pena per Saviano.