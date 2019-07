Incidente sull'Appia, muore docente del Conservatorio sannita Era sceso dalla sua macchina per controllare un guasto ed è stato investito

Era sceso dall'auto su cui viaggiava con un amico per controllare un guasto quando un'altra auto in corsa lo ha travolto ed ucciso. E' accaduto a Paolo Rigliari, 57anni di Teano, insegnate al Conservatorio Nicola Sala di Benevento. L'incidente è accaduto nelle prime ore del mattino sulla strada statale Appia, nei pressi di Sessa Aurunca.

Sul posto sono giunti i soccorsi ma per Rigliari non c’è stato nulla da fare: è deceduto durante la corsa in ospedale al Pineta Grande di Castel Volturno. L’amico 29enne non sarebbe invece in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.