Rione Libertà: colpi di pistola contro casa di un commerciante Via Battisti: esplosi tre colpi che hanno centrato una finestra al piano terra

Tre colpi di pistola contro un'abitazione. Li hanno esplosi nel cuore della notte al rione Libertà; in particolare, in via Battisti, dove nel mirino è finito l'appartamento di un commerciante. Secondo una prima ricostruzione, i colpi, di piccolo calibro, hanno centrato la finestra di una stanza nella quale, per fortuna, non c'erano persone.

L'allarme è scattato intorno alle 5, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, e la polizia. Avviate le indagini, che puntano a risalire agli autori del gesto ed al movente, e a stabilire se esista un collegamento con l'episodio accaduto una decina di giorni fa in via Napoli, dove, come si ricorderà, si era verificato uno 'scontro' tra due gruppi familiari.