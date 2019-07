Sola in casa, anziana cade sul pavimento: salvata nella notte E' accaduto al rione Ferrovia

L'hanno trovata riversa sul pavimento, dove era finita, probabilmente, dopo aver accusato un malore. Momenti di paura, nella notte, in via Fatebenefratelli, al rione Ferrovia, per l'episodio del quale ha fatto le spese un'anziana, sola in casa.

Erano all'incirca le 2 quando è sttao necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartamento della malcapitata, che, dopo essere caduta, non riusciva a rialzarsi. La pensionata è stata soccorsa dal 118 e successivamente trasportata in ospedale.