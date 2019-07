Due condanne per spaccio, pena ridotta di cinque mesi Incidente di esecuzione per Enzo Martinelli, 39 anni, di benevento

Ridotta di cinque mesi, dopo l'applicazione del vincolo della continuazione, la pena a carico di Enzo Martinelli, 39 anni, di Benevento. L'ha deciso, come giudice dell'esecuzione, la dottoressa Fallarino, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta dell'avvocato Luca Russo. A carico di Martinelli due condanne per droga, diventate definitive, rispettivamente, a 1 anno e 3 mesi e a 1 anno. Una pena ora determinata, complessivamente, in 1 anno e 10 mesi.