Probabile malore mentre è in auto, muore 61enne sannita L'uomo ha tamponato un altro veicolo lungo la Bifernina, in Molise

Si trovava alla guida della sua auto quando ha accusato probabilmente un malore ed ha tamponato un altro veicolo. Non c'è stato nulla da fare per un 61enne di Castelpagano morto questo pomeriggio lungo la statale Bifernina. È accaduto intorno alle 17 nel territorio di Montagano, in provincia di Campobasso. Inutili i soccorsi per l'uomo. Sul posto per i rilievi i carabinieri e l'Anas per regolare il traffico.