Gestione illecita di rifiuti, sequestrato deposito Operazione dei carabinieri forestali a Ponte Valentino

Gestione illecita di rifiuti è l'accusa contestata al titolare di un'azienda che ha sede nella zona industriale di Ponte Valentino finita nel mirino dei carabinieri forestali di Benevento. I militari hanno sequestrato 375 metri cubi di rifiuti costituiti da frazione organica, in parte proveniente dal servizio pubblico di raccolta differenziata e in parte da conferimenti privati, illecitamente stoccati all’interno di area adibita a deposito e in cassoni scarrabili o in semirimorchi di mezzi autoarticolati. Gli accertamenti hanno acclarato che l’azienda operava ben al di fuori dei titoli autorizzativi dell’attività, violando i limiti di gestione prescritti. L'operazione è scattata in collaborazione di Polizia Locale e Arpac.