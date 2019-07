Perde controllo auto, sfonda il cancello 'ed entra' in Comune Una Fiat Panda ha arrestato la sua corsa all'interno del cortile del Municipio

Momenti di paura questa mattina per una donna di Apice finita con la sua auto all'interno del cortile del Municipio dopo aver perso il controllo del veicolo. E' accaduto intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione la conducente, alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver urtato un muretto della rampa di accesso, ha terminato la sua corsa all'interno del cortile del Comune dopo aver sfondato il cancello. scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Apice per i rilievi.