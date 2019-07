Avvocato Cozzolino eletto presidente dell'Aiga di Benevento Associazione Italiana Giovani Avvocati

L’avvocato Domenico Cozzolino nuovo presidente dell’AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Benevento. Cozzolino dovrà guidare l’associazione per il prossimo biennio 2019/2021. Il neo eletto direttivo dell’associazione è composto da Luigi Marino (vice presidente), Luisa Faiella (segretario), Giovanni De Lorenzo (tesoriere) oltre al consigliere nazionale (già past president) Ernesto Canelli ed altri componenti Roberta Camilleri, Filomena Marino, Francesco Capuozzo, Stefano Tangredi, Francesco Trotta, Giuseppe Boscarelli.

Nella relazione introduttiva il neo presidente ha ringraziato il presidente uscente ed il direttivo per i risultati conseguiti ma soprattutto per aver avuto la lungimiranza di aver individuato una squadra coesa nell’interesse comune di tutelare la giovane avvocatura.

“Mi riempie di orgoglio – ha spiegato l'avvocato Cozzolino -, assumere la carica di presidente dei Giovani Avvocati di Benevento per il prossimo biennio, ruolo che intendo svolgere con il senso di responsabilità per il delicato momento che l’Avvocatura, quella giovane in modo particolare, sta vivendo sul tutto il territorio nazionale ma soprattutto nel nostro circondario. È necessario valorizzare i tradizionali settori della formazione e dell’aggiornamento professionale ed in particolare ci impegneremo per affermare il valore sociale della nostra Associazione che intendiamo schierare al fianco dei più deboli, ovvero di coloro che cercano Giustizia, senza riuscirci. È questo – ha concluso - il ruolo ed il dovere del giovane Avvocato, su cui ho inteso soffermarmi all’atto del mio insediamento, consapevole che la giovane età non debba essere un alibi, ma comporti l’obbligo di impegnarsi per costruire una società migliore”.