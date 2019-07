Maltempo, smottamento a Fragneto Monforte | FOTO Vigili del fuoco e ditta del Comune al lavoro: pericolo per un'abitazione al di sotto della strada

I violenti temporali che hanno colpito questo pomeriggio il Sannio stanno creando vari problemi in alcune zone a nord di Benevento. in particolare, necessario l'intervento nei pressi di via San Nicola di Fragneto Monforte per uno smottamento che sta creando pericolo per un'abitazione. Le abbondanti precipitazioni hanno infatti creato una frana a ridosso della vecchia strada provinciale che da Fragneto conduce verso la 87 (via San Nicola) invasa da uno smottamento non lontano da una casa che rischia di essere invasa dal fango. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno immediatamente allertato il Comune sannita e stanno cercando di impedire al fango di invadere un capannone agricolo e l'abitazione. Necessario l'intervento dei mezzi meccanici di una ditta incaricata dal Comune di Fragneto Monforte. La famiglia è stata fatta allontanare dalla struttura.

Problemi anche nella zona tra Casalduni e Ponte sempre per le abbondanti piogge.