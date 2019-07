Polizia di Stato, ecco i nuovi distintivi di qualifica VIDEO FOTO | Il questore Bonagura: "“Era il tassello mancante a processo di smilitarizzazione”

“Era il tassello mancante a quel processo di smilitarizzazione che ora è concluso. La Polizia di Stato è Amministrazione civile ad ordinamento speciale unico nel suo genere, nella sua specificità”.

Così il questore di Benevento, Luigi Bonagura, questa mattina al termine della confernza stampa di presentazione dei nuovi distintivi di qualifica della Polizia di Stato.

Via dai 'gradi' indossati tutti i simboli militari come Stellette, Torri Greche, o binari che lasciano il posto a 'Plinto araldico' per Agenti e Assistenti, 'Rombo dorato' per i Sovrintendenti e 'Formella' per i funzionari.

Insomma, dopo 38 anni dal 1981, anno in cui per legge la Polizia di Stato fu smilitarizzata, si è scritto l'ultimo capitolo di quella trasformazione che viene definita una una pietra miliare per l'Ordinamento della Polizia.

Smilitarizzazione completata che certamente non andrà ad intaccare il rapporto con le altre forze di Polizia. “Il Prefetto Gabrielli – ha infatti rimarcato il questore Bonagura - ha sempre rimarcato la necessità di raccordo con le altre forze di polizia per il benessere della collettività. Lontano – ha spiegato il numero uno della Questura di via de Caro ricordando le parole del Capo della Polizia - da anacronistiche contrapposizioni, la Polizia lavora fianco a fianco con le altre forze, ognuno nella propria specificità ma tutti per lo stesso obiettivo”.

GUARDA IL VIDEO - SPOT DELLA PRESENTAZIONE DEI NUOVI DISTINTIVI