Auto sbanda e finisce in un campo ribaltandosi, ferito 29enne FOTO | Incidente stradale lungo la Provinciale che da San Leucio conduce a Beltiglio di Ceppaloni

Momenti di paura la scorsa notte per un 29enne rimasto ferito in un incidente stradale. È accaduto lungo la strada provinciale che da San Leucio conduce a Beltiglio, frazione di Ceppaloni, dove secondo una prima ricostruzione, il giovane ha perso il controllo della sua Opel Corsa. Dopo aver urtato contro un palo della Telecom e un altro sostegno della pubblica illuminazione, il veicolo è finito contro alcune piante di ulivo e si è poi ribaltato in un terreno al di sotto della carreggiata. Ad accorgersi dell'incidente è stata una pattuglia dei carabinieri. i militari quando hanno notato il palo della pubblica illuminazione tranciato hanno immediatamente arrestato la marcia e, scesi dall'auto, hanno scorto il veicolo ribaltato. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e l'ambulanza del 118 che ha trasferito il 29enne all'ospedale Rummo di Benevento. Non sarebbero gravi le conseguenze per il conducente.