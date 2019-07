Baracca in fiamme, attrezzi agricoli e linea Enel distrutti Vigili del fuoco e carabinieri in azione ieri pomeriggio a Colle Sannita

Una baracca distrutta al pari di attrezzature agricole ed altro custodito all'interno e dieci famiglie senza energia elettrica. Questo il bilancio di un incendio divampato ieri pomeriggio in una zona di campagna del comune di Colle Sannita.

L'allarme è scattato intorno alle 16 quando il proprietario ha allertato il 115 dopo che nella struttura coperta con lamiere e pali in legno era divampato un incendio per cause ancora in corso di aggiornamento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri della locale Stazione. Le fiamme hanno parzialmente distrutto la struttura all'interno della quale erano sistemati attrezzi agricoli ed altre suppellettili andati completamente in fumo. L'incendio ha inoltre provocato il danneggiamento di una linea elettrica che alimentava alcune abitazioni poco distante. Per questo motivo di è reso necessario anche l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno dovuto ripristinare la linea.