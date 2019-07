Sbanda con l'auto e si ribalta, ferita una donna | FOTO Paura ieri sera a Benevento per la conducente di una Toyota rimasta incastrata tra le lamiere

E' di una donna ferita e trasportata in ospedale il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la vecchia strada che da Benevento conduce a San Giorgio del Sannio. Dove una donna ha perso il controllo della Toyota Corolla che stava guidando all'altezza di contrada Piano Cappelle. Il veicolo è finito in una scapata ed ha urtato alcuni muretti per poi ribaltarsi a margine della carreggiata. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione.

A far scattare l'allarme sono stati infatti gli altri automobilisti che hanno notato la malcapitata incastrata tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, le ambulanze e gli agenti delle Volanti della Questura.

I pompieri hanno dovuto tagliare alcune parti dell'abitacolo prima di poter estrarre in sicurezza la malcapitata poi affidata alle cure dei medici del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Saranno ora i rilievi effettuati dalla Polizia a dover restituire l'esatta dinamica del sinistro.