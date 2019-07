Spaccio di eroina, Polese torna in libertà Obbligo di presentazione per il 27enne arrestato dai carabinieri

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è la misura applicata dal gip Gelsomina Palmieri, al termine dell'udienza di convalida, nei confronti di Mirko Polese (avvocato Claudio Fusco), 27 anni, di Benevento, che era finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di eroina.

L'ipotesi di reato gli era stata contesta dai carabinieri, che lo avevano bloccato in via Pertini, dopo averlo notato mentre cedeva – secondo la ricostruzione degli inquirenti – due dosi di eroina ad altrettanti acquirenti della provincia di Avellino. Questi ultimi, alla vista dei militari si erano liberati della droga, ma, una volta in caserma, avevano dichiarato di averla comprata per 40 euro; la somma di cui Polese era stato trovato in possesso.