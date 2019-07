Valigia sospetta dinanzi al Duomo, scatta l'allarme | FOTO La borsa abbandonata ai piedi del Sagrato notata dagli agenti della polizia municipale: era vuota

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando qualcuno ha notato una valigia lasciata ai piedi del sagrato del Duomo di Benevento ed ha fatto scattare l'allarme informando una pattuglia della polizia municipale di Benevento.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro auto dei vigili che hanno transennato l'area deviando i pedoni sul lato opposto. Gli agenti hanno poi allertato la Questura sannita che ha inviato sul posto gli agenti della Digos.

A destare sospetto una valigia di colore blu lasciata sui basoli del sagrato delimitato dai paletti, proprio al di sotto del campanile.

AGGIORNAMENTO

Dopo un sopralluogo da parte degli agenti è stato appurato che all'interno della borsa non c'era nulla. Qualcuno l'aveva infatti abbandonata in quel luogo solo per disfarsene. Ora toccherà agli operatori dell'Asia rimuovere e smaltire la valigia.