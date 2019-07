Master in Criminologia, tappa a Istituto per minori di Airola Organizzato dall'Università Vanvitelli

Dopo la casa circondariale di Benevento, è stato l'Istituto penale per minorenni di Airola ad ospitare uno stage del master di I livello in Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

I partecipanti hanno incontrato la direttrice della struttura Marianna Adanti, gli operatori ed i ragazzi, accrescendo il loro livello di conoscenza delle problematiche della giustizia minorile.