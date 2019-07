Scontro frontale tra due auto: tre persone ferite Incidente stradale a contrada Pino di Benevento

E' di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a contrada Pino, lungo la strada provinciale che dall'Appia conduce a Castelpoto, nei pressi del passaggio a livello. Dovesi sono scontrate frontalmente una Nissan ed una Fiat Punto. A bordo di una delle auto una famiglia con una bambina che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. È andata peggio invece alla madre e a al padre, trasferiti presso gli ospedali cittadini al pari della conducente dell'altro veicolo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili urbani per i rilievi.