Chiede passaggio e tenta di rapinare automobilista, arrestato Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Benevento che hanno bloccato un extracomunitario

Prima ha tentato di rapinare un automobilista al quale aveva chiesto un passaggio, poi ha provato a scappare cercando di scavalcare un parapetto sul fiume Calore.

E' accaduto nella tarda serata di ieri a Benevento. Teatro della rapina la zona di via dei Longobardi, non lontano dalla cittadella della Caritas.

È qui che intorno alle 22 un extracomunitario di 33 anni del Gambia ha tentato di rapinare un automobilista di Benevento. Secondo la ricostruzione dei militari, lo straniero poco prima aveva chiesto un passaggio al malcapitato. All'improvviso, giunto nei pressi della rotonda di via dei Longobardi, il gambiano ha chiesto all'uomo di arrestare la marcia e gli ha chiesto 50 euro ed ha sfilato le chiavi dal cruscotto. A quel punto ne è nata una colluttazione al termine della quale il 33enne è sceso dall'auto ed è scappato in direzione del ponte che sovrasta il fiume Calore.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena ed hanno immediatamente allertato il 112.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento hanno raggiunto immediatamente la zona. I militari hanno notato l'extracomunitario picchiare l'automobilista. Alla vista dei carabinieri, il 33enne è scappato in direzione del ponte che sovrasta il Calore con il chiaro intento di lanciarsi nel fiume per sfuggire ai militari, che invece sono riusciti a bloccarlo in tempo.

Dopo una tappa presso il comando provinciale dell'Arma, il 33enne è stato dichiarato in arresto con l'accusa di tentata rapina.