Detenuto muore in carcere, disposta l'autopsia In giornata l'esame sulla salma di un 53enne napoletano, 'avvisato' un medico

E' morto nella casa circondariale di Benevento, dove stava scontando una pena. Un dramma al centro di una indagine diretta dal sostituto procuratore Maria Dolores De Guadio, che questa mattina ha affidato al dottore Umberto De Gennaro l'incarico di procedere all'autopsia di un 53enne napoletano, deceduto nella sera di venerdì nella struttura detentiva di contrada Capodimonte.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe sentito male e per questo sarebbe stato visitato e sottoposto alle cure del caso; le sue condizioni non sarebbero però migliorate, al punto da chiedere l'intervento del 118, che però non aveva potuto fare altro che constatare la morte.

Di qui la decisione di disporre l'autopsia, in vista della quale, per consentirgli la nomina di un consulente di fiducia, il Pm ha 'avvisato' un medico dell'Asl, convenzionato con il carcere, che quel giorno era di turno.

Il professionista è assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione. In giornata l'esame autoptico presso l'obitorio del Rummo.