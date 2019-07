Proprietari in vacanza, ladri svaligiano appartamento Malviventi in azione al quartiere Mellusi di Benevento. Rubati orologi e gioielli

Gioielli e orologi di valore sono stati portati via dai ladri da un appartamento nel rione Mellusi a Benevento. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a segno il colpo. Nel pomeriggio di ieri, al rientro, l'amara sorpresa per la famiglia. Quando hanno aperto la porta della loro casa hanno subito notati i chiari segni dell'incursione. Stanze ed armadi a soqquadro ma nessun segno di forzatura alla serratura d'ingresso. Particolare questo che fa presumere che i ladri abbiano utilizzato una chiave 'bulgara' per entrare nell'abitazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della volante che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di identificare i ladri.