Doppio incidente, feriti e auto distrutte | FOTO In nottata auto si ribalta lungo Viale degli Atlantici. In mattinata scontro lungo l'Appia

E' di una persona ferita e di quattro veicoli distrutti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in poche ore a Benevento. Il primo al Viale degli Atlantici dove una 24enne ha perso il controllo della sua Kia Picanto che ha colpito un'auto in sosta e si è poi ribaltata sulla carreggiata. È accaduto dopo della mezzanotte in pieno centro cittadino. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che hanno soccorso la giovane donna che, per fortuna, è rimasta illesa all'interno dell'abitacolo danneggiato.

In mattinata invece, lungo la Statale Appia, nei pressi della Scuola elementare di contrada Epitaffio, un altro automobilista ha perso il controllo della sua Mercedes Classe A. Anche in questo caso l'auto si è schiantata contro un'auto lasciata in sosta lungo la carreggiata e contro un palo semaforico che regola il traffico nei pressi della scuola. Violento l'impatto che ha scaraventato i veicoli a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro. Sul posto necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale, dei carabinieri e dell'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente della Mercedes in ospedale a causa delle ferite riportate. Completamente distrutti i veicoli. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover accertare le cause e l'esatta dinamica del sinistro. Traffico bloccato per alcuni minuti, tempo necessario per le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli danneggiati.