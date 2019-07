Maltrattamenti a moglie e figlio minore, lascia il carcere Arresti domiciliari per un 51enne di Pannarano

Lascia il carcere a distanza di tre mesi dal momento in cui c'era entrato, il 51enne di Pannarano che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio avevano arrestato ad aprile per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie e del figlio minore.

La decisione di attenuare la misura a carico dell'uomo – è difeso dall'avvocato Fabio Russo -, colpito all'epoca da una ordinanza emessa su richiesta della Procura, è stata adottata dal gip Loredana Camerlengo, che ha disposto i domiciliari nell'abitazione della madre dell'indagato.