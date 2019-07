Anziana rapinata, 49enne ai domiciliari: mi servivano i soldi La decisione del Gip per Giovanni Leparulo, di Airola, fermato dai carabinieri

Fermo convalidato e ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari – il Pm aveva proposto il carcere –. Lo ha stabilito il gip Loredana Camerlengo per Giovanni Leparulo (avvocato Vincenzo Megna), 49 anni, di Airola, boccato dai carabinieri perchè ritenuto l'autore di una rapina della quale aveva fatto le spese una pensionata.

Sceso dalla Lancia Y con la quale era arrivato in via Moro, l'uomo aveva avvicinato la malcapitata e le aveva strappato con forza gli orecchini, ferendola.

Un gesto di cui il 49enne, al quale i militari erano risaliti attraverso la descrizione e le immagini delle telecamere, si è assunto la responsabilità al cospetto del giudice, provando a giustificarlo con la necessità di procurarsi dei soldi per pagare un debito. Al termine dell'udienza, la decisione di confermare gli arresti in casa per l'indagato.