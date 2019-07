Lonardo presidente Camera civile, le riflessioni di Ricci La nota del responsabile Giustizia di Forza Italia del Sannio

Da una parte "le personali felicitazioni all'avvocato Antonio Lonardo per il ruolo di prestigio che andrà a ricoprire”, dall'altra “qualche riflessione”.

La fa, in relazione all'elezione di Lonardo alla presidenza della Camera civile di Benevento ed Ariano Irpino - anticipata ieri da Ottopagine -, Giuseppe Ricci, vicesindaco di San Giorgio del Sannio e responsabile del Dipartimento Giustizia del Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

“Un ruolo di pregio ad una persona di assoluto valore – commenta Ricci – Tuttavia, ci interroghiamo: è stata data la dovuta pubblicità rispetto alla ricostituzione di detta Camera Civile? E' stato prodotto massimo sforzo per rendere edotti tutti i potenziali interessati rispetto a quanto si stava andando a porre in essere? Nutro qualche dubbio al riguardo sebbene tutto ciò, come ritengo, non sia sicuramente dettato da una precisa volontà quanto, piuttosto, determinato solo da un limite nella comunicazione. All'esterno, tuttavia, potrebbe passare l'impressione che la Camera, in questa veste, abbia un senso quasi autoreferenziale”.

Secondo Ricci, “una riflessione di opportunità, inoltre, andrebbe anche fatta rispetto alla pluralità di ruoli rivestiti. Si ricorda, infatti, che l'avvocato Antonio Lonardo è stato recentemente rieletto anche al Consiglio dell'Ordine”.