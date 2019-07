Incendio rifiuti nel piazzale di una ditta, libero il 47enne Fermato a Calvi, l'uomo, di Grottaminarda, era finito ai domiciliari

Rimesso in libertà dal gip Loredana Camerlengo, senza alcun obbligo, il 47enne di Grottaminarda che qualche giorno fa era finito ai domiciliari dopo essere stato fermato dalla forestale di San Giorgio del Sannio per l'incendio di rifiuti nel piazzale di una ditta, alla località Cubante di Calvi, per cui lavora. Assistito dall'avvocato Giovanni Antonio Terrazzano, l'operaio è comparso questa mattina dinanzi al giudice, offrendo la sua versione e sostenendo di avere agito senza la consapevolezza che si trattasse di un eventuale reato.