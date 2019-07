Esplode quadro elettrico, paura in un ristorante FOTO È accaduto intorno alle 14.30 a Telese Terme

Un forte boato, poi il fumo ha invaso il locale. Un'esplosione è avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 14.30, in un ristorante di Telese Terme. Fortunatamente solo tanta paura per le circa 50 persone che si trovavano all'interno di un ristorante in via panoramica del Lago. Clienti e personale sono immediatamente scappati dalla sala a pochi passi dal lago. Sembra che l'esplosione sia stata prodotta da un corto circuito che ha determinato lo scoppio del quadro elettrico che si trova all'esterno del locale. Il proprietario ha tentato di spegnere le fiamme sprigionate prima di uscire dalla sala. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e dell'ambulanza del 118 che ha soccorso il personale. Per fortuna solo tanta paura ma nessun ferito. Immediato anche l'intervento dei carabinieri di Telese Terme e di una squadra del servizio Enel.