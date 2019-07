Auto del titolare di un agriturismo danneggiata E' accaduto la scorsa notte nelle campagne di Benevento

Gli agenti della Volante sono intervenuti la scorsa notte nella zona di contrada Camerelle a Benevento per il danneggiamento dell'auto del titolare di un agriturismo. I poliziotti hanno constatato la rottura di un finestrino e di uno specchietto retrovisore. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire la vicenda.