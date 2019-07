Doppio incendio nella notte, in fumo centinaia di rotoballe I roghi, nel giro di un'ora, alle contrade Mosti e Camerelle, al confine con Pietrelcina

In fumo, nella notte, centinaia di rotoballe di fieno. Colpa di due incendi divampati nel giro di un'ora alle contrade Mosti e Camerelle, al confine tra Benevento e Pietrelcina.

Il primo allarme intorno alle 2.30, a Mosti, dove le fiamme hanno attaccato una settantina di balle sistemate in un terreno. Stessa scena e numeri praticamente identici, alle 3.30, a Camerelle, in un'area distante non più di un paio di chilometri dall'altra.

Una situazione che ha richiesto l'intervento dei pompieri del comando provinciale e del distaccamento di San Marco dei Cavoti, supportati da un'autobotte e da due mezzi di movimento della terra. Impossibile pensare ad una ipotesi diversa dalla natura dolosa dei roghi, ora al centro delle indagini dei carabinieri.

