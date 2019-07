Minacce a medico, consulenza psichiatrica per il 26enne Raffaele Maddaloni resta in carcere. Il Gip invita la Procura a disporre l'accertamento

Non ha risposto alle domande, ma si è limitato a rilasciare alcune dichiarazioni spontanee segnate da una confusione legata alle sue condizioni di salute, Raffaele Maddaloni, 26 anni, di Montesarchio, finito in carcere, sabato, con l'accusa di aver aggredito e minacciato un medico dal quale avrebbe preteso un certificato che ne giustificasse, quel giorno, l'assenza all'udienza di convalida dell'arresto nel quale era incappato, per rapina, due giorni prima, quando era stato sottoposto ai domiciliari.

Rinchiuso nella casa circondariale di contrada Capodimonte, il giovane, difeso dall'avvocato Maria Rosaria Sandomenico, è comparso questa mattina dinanzi al gip Loredana Camerlengo, che ha successivamente confermato la custodia in carcere, pur con gli accorgimenti del caso, ed ha invitato la Procura a disporre una consulenza psichiatrica sul 26enne.