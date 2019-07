Scontro sulla Telesina, una persona ferita e strada bloccata San Salvatore Telesino. Incidente stradale lungo la Statale 372. Mercedes contro autotreno

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la Telesina, nei pressi dello svincolo San Salvatore – Pugliano. L'impatto è avvenuto quasi frontale tra una Mercedes Gls 350, condotta da un uomo di Roma, ed un autotreno che trasportava rifiuti. Violento lo scontro che ha ridotto la Mercedes ad un ammasso di lamiere. Danni ingenti anche alla cabina del mezzo pesante rimasto bloccato sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i poliziotti del Commissariato e della Polizia Stradale e le ambulanze del 118. ad avere la peggio è stato il conducente della Mercedes trasportato in ospedale. Non sarebbero gravi le sue condizioni. Tanto lo spavento anche per il camionista. Per fortuna il mezzo pesante è stato trattenuto sulla carreggiata dal guardrail posto a lato della strada.

Bloccata la circolazione lungo la Statale 372 a causa dei mezzi che occupano la strada. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria in attesa che vengano rimossi i mezzi incidentati e ripulito l'asfalto dai detriti. Saranno ora i rilievi della Polizia a stabilire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Nello scontro sarebbe rimasta danneggiata anche una seconda auto colpita dai detriti schizzati durante lo scontro.