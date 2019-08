Lettera di minacce per il sindaco Rubano Missiva con spilloni, carne ed 'appuntamento' al cimitero per il primo cittadino di Puglianello

Inquietante minaccia per il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano destinatario di una lettera minatoria 'strana'. All'interno della missiva, infatti, ossa di pollo , pezzi di carne, alcune spille intrecciate e un testo che lo invitava ad un appuntamento presso il cimitero.

Bruttissima sorpresa quando il primo cittadino, già vicepresidente della Provincia di Benevento ha aperto la busta. L'episodio è stato immediatamente denunciato ai carabinieri.

A dare notizia dell'accaduto sono stati gli assessori e i consiglieri del gruppo “Uniti e Coerenti con Rubano Sindaco”, che “esprimono solidarietà e vicinanza al primo cittadino di Puglianello Francesco Maria Rubano per il vile atto di intimidazione perpetrato da ignoti ai suoi danni. Che si tratti di minacce o di un maleficio – scrivono i consiglieri e gli assessori -, è davvero inammissibile come episodio ai danni di una persona perbene e membro stimabile della nostra comunità. Una persona che la stragrande maggioranza dei cittadini di Puglianello ha voluto investire del prestigioso ruolo di guida. Evidentemente l’integrità morale di Francesco Maria Rubano, che si è sempre contraddistinto attraverso il suo stile personale e istituzionale, è scomoda per qualcuno o motivo di invidia e frustrazione per qualche altro. Ormai si è superato il limite massimo della decenza e della pazienza. Siamo convinti che le indagini delle forze dell’ordine possano accertare al più presto l’identità dei responsabili, vigliacchi a tal punto che non hanno nemmeno il coraggio di manifestarsi”.