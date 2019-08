Ancora balle di fieno in fiamme a Benevento | FOTO Nuovo episodio a Sant'Angelo di Sotto, tra Scafa e la pista ciclabile di Benevento

Dopo i due episodi – i primi della stagione agraria 2019 – la scorsa notte un nuovo incendio di rotoloni di fieno nelle campagne di Benevento. È accaduto nella zona di contrada Sant'Angelo di Sotto, tra la pista ciclabile Pantano – Stazione di Vitulano e contrada Scafa. L'allarme è stato lanciato all'alba da un passante che ha notato due rotoloni in fiamme. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale ha evitato che il rogo potesse interessare le balle sistemate nei pressi. Una decina di rotoloni che sono stati spostati e messi in sicurezza dai pompieri che poi hanno provveduto a smassare e a spegnere l'incendio che ha incenerito, per fortuna, solo due balle. Sul posto non sarebbero state rinvenuti elementi utili a determinare le cause che hanno scatenato l'incendio.

Qualche giorno fa, come si ricorderà, nel mirino erano finite oltre 100 balloni di paglia e fieno sistemati in due terreni, distanti circa un chilometro l'uno dall'altro alle contrade Camerelle, di proprietà del titolare di un agriturismo, e a contrada Mosti di un imprenditore agricolo. Nessun dubbio, in questo caso, della natura dolosa dei roghi.