Quelle armi non sono mie. Ma il Gip conferma i domiciliari La decisione per Giambattista Falzarano, 57 anni, di Moiano

Quelle armi non sono mie, ha sostenuto. Ma il gip Loredana Camerlengo non deve evidentemente avergli creduto se, dopo aver convalidato l'arresto, ha confermato i domiciliari per Giambattista Falzarano, 57 anni, di Moiano, l'agricoltore fermato alcuni giorni fa dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Per l'uomo, difeso dagli avvocati Giacomo Buonanno e Teresa Meccariello, che ora faranno ricorso al Riesame, le ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni e ricettazione, contestate dopo il rinvenimento, in una stalla attigua all'abitazione, di pistole, fucile, coltelli, razzi e munizioni.