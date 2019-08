Galleria Avellola nuovamente bloccata: tamponamento e feriti Scontro tra auto e furgone nello stesso fornice dove in mattinata si era incendiata un'auto

È di due persone ferite, secondo un primo bilancio, il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio all'interno della Galleria Avellola, nello stesso fornice interessato in mattinata dall'incendio di un'auto (LEGGI).

Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda di una scuola guida e un furgone. Entrambi i veicoli procedevano in direzione 'Mellusi' e del Raccordo autostradale. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118.Traffico nuovamente bloccato all'interno della galleria per consentire la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata.