Volvo finisce contro un palo e un muro: due feriti | FOTO L'incidente alla località Piana Romana di Pietrelcina

Momenti di paura ieri sera lungo la provinciale 58, a Pietrelcina, all'imbocco della zona di Piana Romana per un incidente che ha visto coinvolte due persone che si trovavano a bordo di una Volvo V40. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo dell'auto che è poi finita contro un muretto e un palo. Violento l'impatto che ha distrutto la parte anteriore del veicolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feri ti negli ospedali di Benevento.

IN AGGIORNAMENTO