Camion in fiamme: Raccordo bloccato | FOTO Tra Castel del Lago e San Giorgio del Sannio. In fumo piante destinate al mercato Santa Colomba

Paura all'alba di oggi per un commerciante di piante e fiori che si è trovato a fare i conti con l'incendio del camion a bordo del quale stava raggiungendo Benevento per partecipare al mercato settimanale di Santa Colomba. Mentre percorreva il Raccordo A09 che da Castel del Lago conduce a Benevento, giunto nei pressi dell'uscita di San Giorgio del Sannio, il camionista si è accorto del fumo uscire dal camion Iveco Eurocargo. Fortunatamente il conducente ha accostato ed ha arrestato la marcia prima di riuscire ad allontanarsi in tempo. Nel giro di pochi minuti il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e la Volante della Questura di Benevento. A causa delle operazioni di spegnimento e della messa in sicurezza della carreggiata, si è reso necessario chiudere il raccordo autostradale in direzione di Benevento.