18enne morto al mare, il sindaco: "Siamo distrutti" Matera, primo cittadino di Bucciano: "Lo abbiamo visto crescere, ci stringiamo al papà"

“Siamo davvero distrutti”. Così il primo cittadino di Bucciano, Domenico Matera, commenta la notizia della morte di Claudio al mare, a Scauri (leggi qui) , dove aveva deciso di trascorrere la domenica.

Entrambi i genitori di origine rumena, Claudio era cresciuto a Bucciano: “Lo abbiamo visto crescere – racconta il sindaco - lo abbiamo visto bambino e poi ragazzino: ha fatto le scuole qui, ha giocato nel nostro parco giochi con i nostri figli. Claudio stasera avrebbe dovuto far festa con noi in paese, non ci sono parole”.

Claudio era poi tornato in Romania qualche anno fa, ma ora al compimento dei diciotto anni era tornato dal papà: “Aveva raggiunto la maggiore età a maggio – continua il sindaco – e da un mese e mezzo era qui dal papà per due motivi: voleva trovare lavoro in Italia e poi stava seguendo una cura, una cura che richiedeva tra le altre cose anche l'esposizione al sole e all'aria di mare, per questo era andato in pullman a Scauri...e poi è accaduto quel che è accaduto”.

Il papà era ormai considerato a tutti gli effetti un membro della comunità: “Conosciuto e ben voluto da tutti, ci stringiamo a lui e non lo lasceremo solo”.