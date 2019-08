Litigano durante il pranzo, 24enne accoltella futuro suocero Momenti di paura in un'abitazione della Valle Telesina. 24enne denunciato dalla Polizia

Stavano per pranzare quando è scoppiata una furibonda lite culminata con il ferimento di un 55enne colpito da una coltellata al braccio sferrata da un 24enne che ora è stato denunciato dalla Polizia.

Il violento litigio è avvenuto in un'abitazione di San Salvatore Telesino. Erano circa le 13 e la famiglia stava per mettersi a tavola. All'improvviso la discussione, con al cento le vacanze estive. Sono volate parole grosse tra i due, poi il giovane, secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, avrebbe preso un coltello da cucina ed avrebbe sferrato una coltellata contro il suo futuro suocero. A far scattare l'allarme sono stati gli altri componenti della famiglia che attoniti hanno assistito alla scena. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di Telese Terme e l'ambulanza. Per il 55enne si è reso necessario il trasferimento in ospedale dove i medici gli hanno saturato la ferita. Per il 24enne invece è scattata la denuncia.