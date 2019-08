Guida in stato di ebbrezza: quattro patenti ritirate Controlli interforze nel Sannio

Fine settimana di controlli interforze nel Sannio. In campo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie municipali che hanno effettuato una serie di controlli all'interno di attività commerciali e lungo le principali arterie della provincia di Benevento.

In città la squadra amministrativa della Polizia di Stato, con l’ausilio della polizia municipale, ha effettuato controlli nei vicoli della movida per verificare anche il rispetto dei limiti relativi alla diffusione di musica ed emissioni acustiche.

Gli agenti della Polizia stradale hanno controllati quattordici autoveicoli ed identificato circa trenta persone- per quattro conducenti è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. Per due di loro è scattata anche la denuncia per gli alti valori di alcol nel sangue registrati al termine dell'alcoltest.