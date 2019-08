Incendiato il portone dell'abitazione di un militare E' giallo sull'inquietante episodio avvenuto al Rione Libertà. Indaga la Squadra Mobile

E' giallo a Benevento per il danneggiamento del portone d'ingresso dell'appartamento di un militare. E' accaduto al Rione Libertà dove i condomini di uno stabile hanno fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio, quando si sono accorti del fumo provocato da un piccolo incendio appiccato al portone della casa di uno dei residenti del palazzo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, gli agenti della Volante, della Squadra mobile e della Polizia scientifica per i rilievi. E' bastato un semplice sopralluogo per stabilire che il rogo era stato appiccato da qualcuno che aveva gettato sull'infisso del liquido infiammabile.

Per fortuna, anche grazie all'immediato allarme dato dai residenti, le fiamme non si sono propagate all'interno dell'appartamento.

Al termine del sopralluogo e dei rilievi della Polizia Scientifica, gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal vicequestore Emanuele Fattori, hanno ascoltato il sottufficiale ed avviato le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda. Al momento, come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata dai poliziotti che hanno effettuato anche una serie di sopralluoghi sia all'interno del palazzo che all'esterno per cercare elementi utili alle indagini.