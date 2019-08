Via Capasso Torre: incendiata l'auto di una 46enne Nel mirino una Cinquecento, rinvenuta una bottiglia con liquido infiammabile

E' stato un residente nella zona a dare l'allarme: si è alzato per andare in bagno e attraverso una finestra ha notato le fiamme. Quelle appiccate ad una Fiat Cinquecento che una 46enne aveva lasciato in sosta lungo via Capasso Torre, al Rione Libertà.

Mancavano una decina di minuti alle 5 quando è partita la richiesta di intervento dei pompieri, che hanno evitato che il fuoco si propagasse dalla parte anteriore, pesantemente danneggiata, al resto della macchina. La proprietaria non si è accorta di alcunchè, stava dormendo.

Sono stati i carabinieri a rintracciarla ed avviare le indagini su un rogo – questa l'ipotesi più accreditata – di natura dolosa. Nel corso di un sopralluogo è stata infatti rinvenuta una bottiglia di plastica contenente, probabilmente, il liquido infiammabile utilizzato per scatenare l'incendio. Che segue gli altri registrati nelle scorse settimane non solo al Rione Libertà ma anche in altre aree del capoluogo. Un fenomeno criminoso dalle mille implicazioni e senza soluzione di continuità.

(foto di repertorio)