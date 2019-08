"Estorsioni via whatsapp", il 20enne resta in silenzio Interrogatorio di garanzia per il giovane di Montesarchio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Maria Ilaria Romano, dinanzi al quale è comparso per l'interrogatorio di garanzia, Manuel Campanile (avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro), 20 anni, di Montesarchio, arrestato qualche giorno fa dai carabinieri della locale Compagnia per estorsione.

Un'ipotesi di reato contenuta in un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal gip Giuliana Giuliano in un'indagine della Procura sui comportamenti che il 20enne avrebbe mantenuto nei confronti di un minore. Dal quale, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto consegnare, minacciandolo anche via whatsapp, somme di denaro per un importo complessivo di 16mila euro ed oggetti in oro sottratti ai suoi familiari.

La parola passa ora al Riesame, al quale la difesa farà ora ricorso.