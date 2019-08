Alte temperature e picchi di consumi: notte di lavoro per Enel Rischio black out. Operai tecnici e vigili urbani in azione. Chiuso in nottata ponte San Nicola

Notte di lavoro quella appena trascorsa per decine di persone per far fronte ai numerosi guasti lungo le linee elettriche di media tensione di Benevento.

Guasti dovuti all'eccessivo caldo delle ultime ore ed ovviamente anche ai picchi di assorbimento di questi giorni che hanno provocato la rottura delle giunzioni delle linee elettriche interrate che alimentano parte della città. L'allarme è scattato già nel pomeriggio di ieri quando alla centrale operativa dell'E-distribuzione si sono accorti dei numerosi guasti – almeno sei – che stavano interessando le linee interrate. Nessun problema per migliaia di utenti grazie alle manovre effettuate subito dopo i guasti che hanno permesso di isolare i cavi rotti e 'controalimentare' le linee delle utenze.

In azione i tecnici di E-distribuzione con le squadre delle aziende che lavorano con Enel. In particolare gli specialisti sono entrati in azione in via Ponte a Cavallo, via Rotili, via segni, Ponte Valentino e a ridosso di Ponte San Nicola tra i quartieri Cretarossa, Capodimonte e Mellusi. In questo caso si è reso necessario la chiusura della strada per consentire alla ditta di scavare fino alle linee interrate, trovare il guasto e riparare il cavo. Operazione che è proseguita fino a notte inoltrata, e che ha anche richiesto l'intervento degli agenti della Polizia municipale dopo un sopralluogo del comandante Fioravante Bosco. I vigili hanno presidiato l'ingresso del ponte per deviare il traffico e consentire alle squadre di operare in sicurezza. All'alba l'arteria è stata riaperta.